Jordi Wild, conocido youtuber, hizo su primera aparición televisiva tras entrevistar a los candidatos a las elecciones del 29 de noviembre. Aunque inicialmente estaba previsto que apareciera en El Hormiguero, finalmente fue en Horizonte donde se conectó por videollamada para hablar sobre sus entrevistas a Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

Lee tambien: María Patiño responde con contundencia a Jordi Wild: «No hace falta morir para ser una mujer maltratada»

Durante la conversación con Iker Jiménez, Wild compartió detalles sobre las entrevistas, destacando que el ambiente en el plató era generalmente tranquilo, aunque con un dispositivo de seguridad más notable en la entrevista con Pedro Sánchez debido a su posición como presidente.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Impresiones de las entrevistas

Jordi Wild describió a Ada Colau como la más agradable de las tres entrevistas, destacando su disposición para debatir y su actitud simpática. En cuanto a Pedro Sánchez, señaló que impone más debido a su notoriedad, aunque se mostró cordial y tranquilo. Por otro lado, Feijóo sorprendió a Wild por su carácter campechano, a pesar de mostrarse algo desubicado durante la entrevista.

Lee tambien: ‘El Hormiguero’ cancela la entrevista a Jordi Wild del jueves para emitir el cara a cara entre Sánchez y Feijóo

El youtuber también comentó sobre los momentos más tensos de cada entrevista. Con Colau, el tema de la inmigración fue el más complicado, mientras que con Sánchez las preguntas difíciles surgieron en torno a sus cambios de opinión y decisiones recientes. En la entrevista con Feijóo, las cuestiones más delicadas fueron las relacionadas con un narcotraficante y el piso de Ayuso.

Reflexiones y autocrítica

Jordi Wild admitió haber cometido errores durante las entrevistas, especialmente al realizar cuatro entrevistas en días consecutivos, lo que le llevó a sentirse agotado al final. Reconoció que con Feijóo no gestionó bien el tiempo, dejando varios temas sin abordar.

La entrevista más difícil, según Wild, fue la de Pedro Sánchez, debido a la dificultad de obtener justificaciones claras sobre temas recientes como la situación en Ceuta y otros asuntos polémicos. A pesar de las críticas, Wild no se arrepiente de haber realizado estas entrevistas y expresó su deseo de regresar a su contenido habitual, alejado de la política.