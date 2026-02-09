La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid delibera este lunes sobre el recurso presentado por el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, contra su procesamiento por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá. La decisión de los magistrados será clave para determinar si el caso avanza a juicio, tras la reciente retirada de la acusación por parte de Mouliaá por motivos de salud.

El pasado miércoles, Mouliaá presentó un escrito en el Decanato de Plaza de Castilla en el que retiraba formalmente su acusación contra Errejón. No obstante, no se retractó de los hechos denunciados, que habrían ocurrido en 2021 y que fueron denunciados en 2024. El magistrado instructor, Adolfo Carretero, advirtió que el escrito carecía de la firma de abogado y procurador, por lo que solicitó que fuera subsanado para que el proceso pudiera ser reconsiderado, advirtiendo que, de no hacerlo, la causa seguiría adelante debido a la existencia de otra acusación ejercida por la asociación Adive.

Paralelamente, Errejón fue citado para el martes 10 de febrero para la notificación formal de la apertura de juicio oral, decretada el 7 de enero de 2026. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado la absolución del exdirigente político, alegando que no aprecia delito en los hechos denunciados.

El recurso presentado por la defensa de Errejón sostiene que no existen indicios de delito y califica el relato de la denunciante como “inventado” y motivado por “obtener notoriedad e ingresos”. Los jueces de la Audiencia analizarán estas alegaciones antes de decidir si mantienen o revocan el procesamiento.

El caso se remonta a octubre de 2024, cuando Mouliaá denunció públicamente en la red X haber sufrido acoso sexual por parte de Errejón. Según su denuncia, los hechos ocurrieron durante una noche de septiembre de 2021 y comprendieron tres episodios de agresión sexual. Tras la denuncia, Errejón dimitió de todos sus cargos políticos, y el proceso judicial ha avanzado hasta la apertura de juicio oral.

El fallo de la Audiencia, que se espera se haga público en los próximos días, marcará un punto decisivo en un caso que ha generado gran repercusión mediática y política en España.