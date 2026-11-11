El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha decidido revocar por segunda vez el régimen de semilibertad —aplicado a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario— concedido a la exdirigente de la banda terrorista ETA María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, anulando asimismo los terceros grados otorgados a otros destacados miembros de la organización.

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Estimación de los recursos de la Fiscalía y criterios judiciales

En sendos autos emitidos por el magistrado José Luis Castro, el tribunal ha estimado los recursos interpuestos por la Fiscalía contra las propuestas de flexibilización impulsadas desde los órganos competentes. La resolución judicial afecta de manera directa a Anboto, así como a los exdirigentes etarras Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria.

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Falta de elementos novedosos: En el caso de Anboto, el juez subraya que la administración no ha presentado nuevos elementos fácticos o de tratamiento suficientemente sólidos en un plazo tan reducido que justifiquen de nuevo la medida, recordando la extraordinaria gravedad de los delitos cometidos —que incluyen múltiples asesinatos y una condena acumulada de 30 años— y manteniendo la consideración de que la progresión resulta «prematura».

En el caso de Anboto, el juez subraya que la administración no ha presentado nuevos elementos fácticos o de tratamiento suficientemente sólidos en un plazo tan reducido que justifiquen de nuevo la medida, recordando la extraordinaria gravedad de los delitos cometidos —que incluyen múltiples asesinatos y una condena acumulada de 30 años— y manteniendo la consideración de que la progresión resulta «prematura». Revisión de grados para Olarra Guridi y Aguirregabiria: Del mismo modo, la resolución judicial tumba los terceros grados de los otros dos internos vinculados a la banda, señalando que en delitos de terrorismo de esta magnitud la evolución tratamental debe valorarse con suma complejidad, ponderando el tiempo de cumplimiento, la gravedad del daño causado y los mecanismos de reparación a las víctimas antes de otorgar cotas superiores de libertad.

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