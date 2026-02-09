Arranca la jornada bursátil de este lunes 9 de febrero de 2026 con los inversores conteniendo el aliento. Tras un 2025 de rentabilidades históricas en el parqué madrileño, el mercado español amanece hoy analizando si el actual ciclo alcista tiene margen para repetirse o si la cautela debe ser la nueva norma.

Claves de la Apertura: Japón dispara el optimismo

El primer gran impulso del lunes viene desde Asia. La victoria aplastante de Sanae Takaichi en las elecciones legislativas de Japón ha desatado la euforia en el Nikkei, que se ha disparado más de un 4% (llegando al 5,6% en algunos tramos). El mercado celebra los planes de expansión económica e incentivos fiscales nipones, lo que genera un efecto contagio positivo en las aperturas europeas.

Ibex 35: ¿Piloto automático o gestión activa?

Expertos de CaixaBank Asset Management y otros analistas coinciden: 2026 no es año para la inercia.

• Foco en las ‘Mid-Caps’: Michael Hartnett (Bank of America) apunta a las empresas de mediana capitalización como la gran oportunidad del año.

• Refugio en metales: El oro y la plata encadenan su segunda jornada de rebote. Los analistas sugieren una ponderación de entre el 5,5% y el 9,5% en las carteras según el perfil de riesgo.

• Criptomonedas: Las caídas recientes de Bitcoin están siendo aprovechadas por figuras como Cathie Wood (Ark Invest) para aumentar posiciones en valores como Coinbase o Robinhood.

Agenda Semanal: Citas ineludibles

Los inversores están pendientes de dos frentes que marcarán el ritmo de los próximos días:

1. Inflación en EE.UU. (IPC): El dato del viernes será crítico; se espera una bajada al 2,5%.

2. Empleo en EE.UU.: El miércoles se conocerá si el paro se mantiene en el 4,4%, clave para los próximos movimientos de la Fed bajo la futura presidencia de Kevin Warsh.