La Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno ha mantenido este lunes una doble reunión de trabajo con los agentes de igualdad de colegios e institutos de la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención de las violencias machistas desde el ámbito educativo y mejorar la coordinación institucional.

El encuentro se ha desarrollado en dos sesiones: una primera reunión a las 09.00 horas con los agentes de igualdad de Educación Primaria y una segunda, a las 13.00 horas, con los representantes de institutos de Secundaria y centros concertados. Se trata de la primera vez que la Unidad mantiene un encuentro conjunto con este grupo de docentes, considerados una pieza clave en la detección y prevención de la violencia de género en los centros.

Desde la Delegación del Gobierno se ha querido poner en valor el compromiso institucional con la lucha contra las violencias machistas a través de la educación, subrayando la importancia de escuchar a quienes trabajan en primera línea y reforzar la coordinación entre administraciones y comunidad educativa.

Los agentes de igualdad desempeñan un papel fundamental en los centros escolares, especialmente en la prevención de la violencia de género y la violencia sexual desde edades tempranas, la detección precoz de posibles situaciones de riesgo y la sensibilización del alumnado, profesorado y familias en materia de igualdad y convivencia. Además, actúan como figura de acompañamiento y orientación ante conflictos o posibles casos de violencia, convirtiéndose en una primera barrera de protección y en agentes de cambio cultural dentro de la comunidad educativa.

La reunión se ha planteado con un enfoque práctico y de escucha activa. Entre los objetivos, conocer de primera mano las dificultades a las que se enfrentan los agentes de igualdad en su trabajo diario, identificar necesidades y carencias en materia de recursos, formación y apoyo institucional, así como mejorar los canales de comunicación y coordinación con la Delegación del Gobierno. También se han recogido propuestas que servirán para orientar futuras actuaciones y programas de prevención.

Desde la Delegación se ha agradecido de forma expresa la implicación de los profesionales de la educación y el trabajo que desarrollan en los centros, destacando que su labor resulta esencial para avanzar en la prevención de las violencias machistas y en la construcción de entornos educativos seguros e igualitarios.