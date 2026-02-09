La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este lunes, 9 de febrero, una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en la seguridad de los vehículos destinados al transporte de mercancías y de personas. La iniciativa se desarrollará hasta el próximo domingo 15 en todo tipo de vías del territorio nacional y forma parte de la operación europea Truck&Bus, coordinada por la red RoadPol.

Durante estos días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con policías autonómicas y locales que se sumen a la campaña, supervisarán tanto las condiciones de los vehículos —independientemente de su país de matriculación— como la actuación de sus conductores. La vigilancia se llevará a cabo a cualquier hora del día, especialmente en las carreteras con mayor intensidad de circulación de camiones y autobuses.

Los controles se centrarán en aspectos como la velocidad, los tiempos de conducción y descanso, el uso del tacógrafo, el posible exceso de peso, los defectos técnicos del vehículo o la correcta sujeción de la carga. También se comprobará la documentación del conductor y del vehículo, el uso del cinturón de seguridad, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas y la utilización del teléfono móvil, entre otros factores de riesgo.

El subdirector general de Movilidad y Tecnología de la DGT ha señalado que el objetivo de la campaña es “controlar que estos vehículos circulen en condiciones óptimas de seguridad, al igual que sus conductores, ya que en caso de siniestro vial las consecuencias pueden ser más graves debido a sus masas y dimensiones”. Asimismo, ha pedido a todos los usuarios de la vía respeto a las normas de tráfico, prudencia al volante y evitar distracciones.

Los datos de siniestralidad reflejan la importancia de este tipo de controles. En 2024, los camiones de más de 3.500 kilos se vieron implicados en 3.653 siniestros de tráfico en España, la mayoría en vías interurbanas, y 39 de sus usuarios fallecieron, además de 204 personas en otros vehículos. En el caso de los autobuses, se registraron 2.855 siniestros, principalmente en vías urbanas, con seis ocupantes fallecidos y 38 víctimas mortales en terceros vehículos.

A nivel europeo, informes recientes subrayan que los accidentes con vehículos pesados y autobuses representan una proporción significativa de las muertes en carretera, por lo que se apuesta por mejorar la formación de los conductores, reforzar la seguridad de los vehículos y adaptar la infraestructura vial.

En la última edición de esta campaña, celebrada en febrero de 2025, se controlaron 42.892 vehículos y se denunció a 7.819 conductores por incumplir la normativa. Las infracciones más frecuentes estuvieron relacionadas con el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, seguidas de irregularidades en la ITV, la documentación, el exceso de peso o la mala sujeción de la carga.

Ante estos datos, la DGT insiste en la importancia de respetar las normas de circulación y, en especial, los tiempos de descanso de los conductores profesionales, con el fin de garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera.