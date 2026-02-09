Por primera vez en España, dos exdirectores de la Guardia Civil han sido imputados en relación con el espionaje al independentismo a través de los softwares Pegasus y Candiru. La jueza Miriam de Rosa Palacio, del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, ha citado como investigados a Félix Vicente Azón y María Gámez, exdirector y exdirectora general de la Guardia Civil, respectivamente.

La decisión surge a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala, que denunciaron la supuesta intervención ilegal de sus comunicaciones. Según el auto judicial, los hechos podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La magistrada también ha citado como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, quien acumula ya cinco imputaciones en este caso. Además, se investiga a directivos de NSO Group, responsable del software Pegasus, y por primera vez en España, a ejecutivos de Saito Tech Ltd, creadora de Candiru.

El caso Pegasus, que ha sacudido la política y la seguridad nacional, sigue avanzando y marca un hito al implicar por primera vez a altos mandos de la Guardia Civil en investigaciones por espionaje tecnológico.