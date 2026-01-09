La industria de la salud y la alimentación vive este enero de 2026 un cambio de paradigma histórico. Tras años de dominio de los fármacos inyectables como Ozempic y Wegovy, las versiones en píldora diaria finalmente han visto la luz, prometiendo democratizar el acceso a los tratamientos contra la obesidad gracias a precios más bajos y la eliminación de las agujas.

Wegovy en pastilla: Ya disponible en EE. UU.

La FDA (agencia reguladora de EE. UU.) aprobó la versión oral de Wegovy (semaglutida) de la farmacéutica Novo Nordisk el pasado mes de diciembre, y las primeras dosis han comenzado a distribuirse en farmacias este mismo lunes, 5 de enero de 2026.

• Precios disruptivos: Para los pacientes que pagan de su bolsillo, la dosis inicial tiene un coste de $149 mensuales. Aquellos con seguro médico pueden obtener el tratamiento por tan solo $25 al mes.

• Aumento previsto: Novo Nordisk ya ha anunciado que, tras el periodo promocional de lanzamiento, el precio de la dosis estándar subirá a $199 a partir del 15 de abril de 2026.

• Llegada a España: Aunque en EE. UU. ya es una realidad, se espera que la aprobación en la Unión Europea y su posterior llegada a las farmacias españolas se produzca a lo largo de este año, probablemente hacia el último trimestre de 2026.

El contraataque de Eli Lilly: Tirzepatida oral

El otro gran gigante del sector, Eli Lilly, no se queda atrás. Su píldora (basada en tirzepatida, el componente de Mounjaro) está en la fase final de revisión.

• Lanzamiento: Los analistas prevén que reciba la aprobación de la FDA en marzo y que su comercialización en EE. UU. comience en el segundo trimestre de 2026.

• Competencia: Se espera que la entrada de este segundo competidor reduzca aún más los precios en el mercado global.

La industria alimentaria se adapta al «Efecto GLP-1»

La llegada de la píldora ha encendido las alarmas —y las oportunidades— en las grandes multinacionales de la alimentación. Con millones de personas reduciendo su ingesta calórica de forma drástica, empresas como Nestlé y Conagra Brands han reaccionado:

1. Líneas específicas: Nestlé ya comercializa «Vital Pursuit», una línea de platos preparados ricos en proteínas y fibra, diseñados específicamente para pacientes bajo estos tratamientos que necesitan nutrientes de alta calidad en porciones pequeñas.

2. Reducción de ventas: Estudios recientes de enero de 2026 indican que los hogares que usan estos fármacos han reducido su gasto en supermercados en un 5,3% y en comida rápida en un 8%.

3. Reformulación: La industria está virando hacia snacks más saludables y envases más pequeños, asumiendo que el consumidor del futuro comerá menos cantidad, pero buscará mayor valor nutricional.

Nota importante: Aunque la versión oral es más cómoda, los ensayos clínicos muestran efectos secundarios similares a la inyectable, principalmente náuseas y problemas gastrointestinales.