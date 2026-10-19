La rápida intervención de las fuerzas de seguridad ha permitido frustrar el intento de un grupo de menores de ocupar la playa del Trampolín. Los jóvenes habían instalado una tienda de campaña de manera discreta, ocultándola estratégicamente tras una caseta de madera situada en el arenal.

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Tras recibir el aviso, los agentes de policía se personaron en el lugar de los hechos. Al verse descubiertos, los menores procedieron a recoger sus pertenencias, empaquetándolas en grandes bolsas de plástico, para posteriormente abandonar el espacio de forma voluntaria. Durante la actuación, los efectivos policiales intervinieron diversos enseres abandonados en la zona, entre los que destacaban la propia tienda de campaña, varias prendas de ropa y documentación personal de los implicados.

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Una vez desalojada la zona, operarios de los servicios de limpieza y mantenimiento se desplazaron hasta el arenal para retirar los restos y sanear el entorno, devolviendo la normalidad a este espacio público del litoral ceutí. Las autoridades locales mantienen un seguimiento continuo y una estrecha vigilancia en las playas para prevenir acampadas no autorizadas y garantizar que estas zonas se mantengan en óptimas condiciones de seguridad y salubridad para todos los ciudadanos.

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