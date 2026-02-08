La jornada 25 de la Premier League nos regala este domingo 8 de febrero de 2026 el duelo más esperado del fútbol inglés. El Manchester City de Pep Guardiola viaja a Liverpool con la misión de no perderle pisada al líder (Arsenal), mientras que los Reds de Arne Slot necesitan los tres puntos para consolidarse en la pelea por los puestos de Champions League.

Datos del Partido

Competición: Premier League 2025/26 – Jornada 25

Premier League 2025/26 – Jornada 25 Estadio: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026

Domingo, 8 de febrero de 2026 Horario: 13:30 (Reino Unido) | 14:30 (España) | 10:30 (Argentina/Chile) | 07:30 (México)

13:30 (Reino Unido) | 14:30 (España) | 10:30 (Argentina/Chile) | 07:30 (México) Árbitro: Craig Pawson

¿Dónde ver el Liverpool vs. Manchester City en vivo?

El encuentro se transmitirá a nivel global a través de las siguientes plataformas:

España: DAZN , DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones y Movistar Plus+.

, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones y Movistar Plus+. México: HBO Max .

. Sudamérica: Disney+ Premium .

. Estados Unidos: Peacock y Fubo Sports.

Análisis de los equipos

Liverpool: El asalto a la zona Champions

El equipo de Arne Slot llega con la moral alta tras golear al Newcastle (4-1). Actualmente ocupan la 6.ª posición con 39 puntos. Con una alineación renovada que incluye a figuras como Florian Wirtz y Ekitiké, los locales buscan venganza tras el 0-3 sufrido en el partido de ida el pasado noviembre.

Manchester City: A la caza del liderato

Los Citizens son segundos con 47 puntos, acechando al Arsenal. Aunque vienen de un empate con sabor a poco ante el Tottenham (2-2), el equipo de Guardiola cuenta con un Erling Haaland letal y la sorpresiva presencia de Donnarumma en la portería y Marmoush en el esquema ofensivo.

Alineaciones Probables

Posición Liverpool (4-3-3) Manchester City (4-1-4-1) Portero Alisson Donnarumma Defensas Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson M. Nunes, Khusanov, Aké, Aït-Nouri Pivote Mac Allister O’Reilly Medios Wirtz, Szoboszlai Bernardo Silva, Marmoush Extremos Salah, Gakpo Cherki, Doku Delantero Ekitiké Haaland

Historial Reciente

En los últimos 5 enfrentamientos por Premier League: