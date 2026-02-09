Los Angeles Lakers afrontan un punto de inflexión en su proyecto deportivo. Aunque la posible unión de Luka Doncic y Giannis Antetokounmpo ha centrado los rumores de cara al próximo verano, la franquicia angelina trabaja en un plan mucho más amplio que incluye una transformación profunda en la dirección deportiva y en la estructura del club.

Según informó Dan Woike (The Athletic), la propiedad encabezada por Mark Walter pretende modernizar por completo los despachos de la franquicia siguiendo el modelo de los Dodgers de la MLB, también bajo su control. El objetivo es reforzar la estructura ejecutiva, invertir más recursos y situar a los Lakers al nivel de las organizaciones más avanzadas de la NBA.

Lesiones y un “big three” aún sin consolidar

En lo inmediato, el equipo lidia con problemas físicos. Luka Doncic sufrió una distensión en los isquiotibiales de la pierna izquierda en el último encuentro ante los Philadelphia 76ers. Aunque se descartan daños graves, el esloveno podría parar algunos días, un descanso que coincide con la semana sin partidos por el All-Star.

La lesión llega cuando los Lakers comenzaban a recuperar sensaciones tras un irregular diciembre y enero. Además, vuelve a evidenciar la fragilidad del supuesto “big three”: LeBron James, Doncic y Austin Reaves apenas han coincidido diez partidos en pista esta temporada, con un balance de 7-3 y sin haber jugado todavía en plenitud física los tres a la vez.

Reaves, que regresó recientemente tras más de un mes y medio de baja por un problema de gemelo, sigue reincorporándose de forma progresiva. Su futuro, además, será una de las claves del próximo verano, ya que todo apunta a que rechazará su player option para firmar un contrato acorde a su nuevo estatus.

Mercado discreto y mirada al verano

En el cierre del mercado invernal, los Lakers optaron por movimientos de perfil bajo. El principal fue la llegada de Luke Kennard a cambio de una segunda ronda, un especialista en el triple que cubre una carencia evidente del equipo. Sin embargo, no hubo traspasos de mayor impacto ni se logró mover a Dalton Knecht, cuyo valor se ha desplomado tras un rendimiento irregular en su temporada rookie.

Todo apunta a que la gran sacudida llegará en verano. La franquicia dispondrá entonces de tres primeras rondas del draft para utilizar en traspasos y de cerca de 50 millones de dólares de espacio salarial, una cifra notable en un mercado de agentes libres que se prevé poco atractivo. Además, se espera que LeBron James deje de ocupar uno de los grandes contratos del equipo, lo que facilitaría la reconfiguración de la plantilla en torno a Doncic.

Giannis, una opción… pero no la única

El nombre de Giannis Antetokounmpo seguirá sobre la mesa. Tras no moverse en el mercado invernal, su futuro en Milwaukee podría volver a agitarse en verano. Los Lakers, con sus activos de draft, intentarán explorar esa vía, aunque su oferta no competiría en principio con las más potentes que podrían recibir los Bucks.

La situación cambiaría si el propio Giannis presionara para jugar en Los Ángeles, especialmente con la posibilidad de convertirse en agente libre en 2027. Aun así, dentro de la franquicia se insiste en que el plan no depende exclusivamente de esa operación.

La hoja de ruta incluye renovar a Reaves y construir una plantilla más equilibrada con secundarios de alto nivel: un pívot titular, aleros con capacidad defensiva y tiro exterior y profundidad en la rotación. Todo ello acompañado de una renovación del área ejecutiva que podría suponer cambios importantes en los despachos y en el rol de figuras como el actual general manager.

El modelo Dodgers

Mark Walter quiere trasladar a los Lakers el modelo de éxito que ha implantado en los Dodgers: una organización con fuerte inversión en análisis, scouting y estructura ejecutiva. En otras franquicias, según Woike, existe temor ante la posibilidad de que un equipo con el atractivo y los recursos de los Lakers se modernice por completo.

La franquicia fue adquirida por Walter por más de 10.000 millones de dólares y ahora se prepara para una reestructuración que puede marcar la próxima década. El verano de 2026 se perfila así como el inicio de una nueva era en Los Ángeles: una reconstrucción en torno a Luka Doncic que podría incluir a Giannis… pero que, en cualquier caso, va mucho más allá de ese sueño mediático.