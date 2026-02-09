Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, manifestaron estar “profundamente preocupados” por las recientes revelaciones sobre el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, informó este lunes el palacio de Kensington.

Esta es la primera vez que se conoce la opinión del príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, y su esposa sobre la magnitud del caso Epstein, el millonario estadounidense acusado de traficar con menores y jóvenes con fines de explotación sexual.

Según un portavoz del palacio, los príncipes “piensan en las víctimas del millonario estadounidense” y su atención sigue centrada en ellas, tras la muerte de Epstein en su celda en agosto de 2019.

El escándalo también ha salpicado al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, quien el año pasado perdió todos sus títulos y honores y se vio obligado a abandonar su residencia en Royal Lodge, en los terrenos del castillo de Windsor.

El anuncio de la postura de los príncipes se produce en plena visita oficial de Guillermo a Arabia Saudí, donde se reunirá con el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

En las últimas semanas, el trabajo de la familia real se ha visto eclipsado por la divulgación de documentos del Departamento de Justicia de EE. UU., que revelaron detalles sobre la relación de Epstein con Andrés y el antiguo embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson.

Entre las nuevas pruebas se incluyen acusaciones de abuso sexual por parte de Virginia Giuffre contra Andrés Mountbatten-Windsor cuando era menor, así como documentos que muestran que el expríncipe compartió información confidencial de su labor oficial en 2010 y 2011 con Epstein.