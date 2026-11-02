La Casa de S.M. el Rey ha enviado una carta de agradecimiento al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE), Enrique Roviralta, por su compromiso con la situación de Ceuta y de sus habitantes. Este reconocimiento llega tras la reciente visita de Sus Majestades a la ciudad.

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En la misiva, fechada el 27 de octubre y firmada por Camilo Villarino, jefe de la Casa de S.M. el Rey, se destaca el «interés y compromiso» que Roviralta ha manifestado en relación con los problemas que enfrenta Ceuta.

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Roviralta había enviado una carta a los Reyes el pasado 16 de octubre, excusando su ausencia en los actos organizados durante su visita, debido a sus obligaciones profesionales y a su desplazamiento a Bruselas para exponer la situación de Ceuta ante el Parlamento Europeo.

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Además del agradecimiento personal al presidente del COMCE, Sus Majestades han enviado un cordial saludo a todos los miembros del Colegio, pidiendo a Roviralta que lo haga extensivo a la corporación.

Desde el COMCE se valora positivamente este reconocimiento, asegurando que seguirán trabajando para defender a los profesionales médicos y hacer escuchar la realidad de Ceuta en otros ámbitos.