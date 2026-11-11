El Madrid CFF W – Edf Logrono W se juega el domingo 15 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Madrid CFF W – Edf Logrono W

Madrid CFF W – Edf Logrono W Competición: Liga F, jornada 11

Liga F, jornada 11 Fecha: domingo 15 de noviembre

domingo 15 de noviembre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Fernando Torres (Fuenlabrada)

El partido entre Madrid CFF W y Edf Logrono W se disputará en el Estadio Fernando Torres, correspondiente a la jornada 11 de la Liga F. El Madrid CFF W llega a este encuentro en la 4ª posición con 17 puntos, tras haber anotado 16 goles y recibido 21 en 10 partidos. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, Edf Logrono W ocupa la 12ª posición con 10 puntos, con 11 goles a favor y 14 en contra, y en sus últimos cinco partidos ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Madrid CFF W: 4º con 17 puntos en 10 partidos (16 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-E-D-E)

Edf Logrono W: 12º con 10 puntos en 10 partidos (11 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-V-D-D)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.