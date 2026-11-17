La jornada de huelga en el sector ferroviario ha provocado un auténtico colapso circulatorio en Madrid durante las primeras horas de la mañana de este martes, dejando miles de afectados en plena hora punta. Ante la práctica paralización del servicio en Cercanías, los usuarios se han visto obligados a buscar alternativas de transporte de urgencia, disparando la afluencia en la red de Metro y autobuses de la capital.

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Estaciones clave como la de Atocha han registrado imágenes de gran tensión y aglomeraciones en los accesos, con los vigilantes de seguridad impidiendo el paso a los andenes ante la absoluta escasez de trenes. Según los datos y las denuncias de la propia operadora, apenas se han registrado circulaciones durante las primeras horas de la mañana —con un único tren en tramos clave hacia Recoletos, Chamartín y Nuevos Ministerios al filo de las 07:20 horas—, una situación que Renfe ha vuelto a achacar al incumplimiento por parte de los maquinistas de los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes.

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Ante el colapso de la red de Cercanías, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha activado dispositivos especiales de coordinación, previendo que el Metro absorba un 5% más de viajeros respecto a una jornada ordinaria. La huelga, respaldada por el Comité General del Grupo Renfe, SEMAF, CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales en protesta por las condiciones de seguridad y mantenimiento en las infraestructuras, mantiene tensionada la movilidad en toda la región mientras se suceden los llamamientos institucionales para buscar vías alternativas de desplazamiento.

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