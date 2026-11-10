El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado su intención de liderar un gobierno de unidad, a pesar de que el presidente Isaac Herzog ha encargado a su rival, Gadi Eisenkot, la formación del nuevo Ejecutivo. Netanyahu considera que esta fórmula es vital para el país.

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Netanyahu ha rechazado cualquier coalición que dependa de los partidos árabes, argumentando que no se puede gobernar con simpatizantes de Hamas. También ha pedido el fin del boicot y que los partidos unan fuerzas, dejando claro que no abandonará a sus socios actuales, que incluyen a Sionismo Religioso, Poder Judío y los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

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Eisenkot y el encargo presidencial

El partido de Eisenkot, Yashar, ha respondido que solo aceptaría un gobierno de unidad si Netanyahu rompe su alianza con los «extremistas». Eisenkot ha invitado al Likud a apoyar un gobierno bajo su liderazgo, mientras que la oposición exige apartar primero a Netanyahu antes de discutir cualquier fórmula de unidad.

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El presidente Herzog entregó a Eisenkot el mandato para formar un nuevo gobierno tras las elecciones del 27 de octubre, en las que el Likud fue el partido más votado con 27 escaños, seguido de Yashar con 21. Sin embargo, Eisenkot cuenta con el respaldo de 67 legisladores, incluidos los partidos árabes, frente a los 46 que apoyan a Netanyahu.

Plazos y posibles escenarios

El encargo a Eisenkot no le convierte automáticamente en primer ministro. Si no logra formar gobierno en el plazo de 28 días, que vence el 6 de diciembre, puede solicitar una prórroga de 14 días. Si finalmente nadie consigue formar gobierno, Israel deberá convocar nuevas elecciones.

Herzog, quien ocupa un cargo no partidista, ha expresado su deseo de impulsar un gobierno de unidad nacional. Mientras tanto, Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, busca atraer a los partidos ultraortodoxos para formar un gobierno de emergencia nacional.