El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, protagonizó ayer un tenso altercado con el periodista Vito Quiles mientras este le realizaba preguntas sobre la llegada masiva de inmigrantes y la supuesta “sustitución” de población.

Según testigos, Iglesias se mostró visiblemente alterado y, en un momento de la grabación, intentó arrebatar el micrófono al reportero, en una escena que fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio ha recordado a muchos observadores las posturas más radicales de Iglesias durante su etapa política, cuando defendía los escraches a dirigentes y protagonizaba declaraciones polémicas contra figuras mediáticas.

El incidente ha generado un intenso debate en redes y medios, dividiendo opiniones entre quienes consideran que Quiles buscaba provocar al exlíder de Podemos y quienes interpretan la reacción de Iglesias como un patrón de intolerancia hacia la prensa.

Durante años, Iglesias se presentó como un defensor de la participación, la crítica y la transparencia, por lo que este comportamiento ha sido recibido con sorpresa y consternación por parte de amplios sectores de la opinión pública.