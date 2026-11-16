El Partido Popular de Ceuta ha mantenido una nueva reunión con representantes de la Policía Portuaria de la ciudad. Durante el encuentro, el partido ha buscado conocer de primera mano las inquietudes, necesidades y propuestas de este sector profesional.

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El objetivo del Partido Popular es escuchar y comprender los problemas que enfrentan los profesionales de Ceuta para poder tomar decisiones basadas en el diálogo y la cercanía. Agradecen a la Policía Portuaria por su disposición y aportaciones al servicio de la ciudad.

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