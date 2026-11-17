Los gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular y Vox (Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León) han impulsado un notable incremento de las subvenciones y ventajas fiscales destinadas al sector cinegético. Estas medidas —que incluyen ayudas directas para cartuchos, licencias gratuitas, fondos para censos realizados por cazadores y promoción en colegios— anticipan un respaldo sin precedentes si ambas formaciones logran alcanzar la mayoría parlamentaria tras las elecciones generales.

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Aunque la actividad cinegética atraviesa un declive demográfico por falta de relevo generacional —pasando de casi un millón de practicantes a los actuales 577.742 cazadores (que representan el 1,6% del censo electoral)—, ambos partidos compiten por captar el voto de un sector que aporta 10.200 millones al PIB y fija población en las zonas rurales.

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Principales líneas de subvención en las comunidades autónomas

Las consejerías autonómicas (en su mayoría gestionadas por Vox, salvo en Andalucía) han desplegado diversas partidas presupuestarias para atender las reivindicaciones del sector:

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Subvenciones para munición: Aragón ha incluido en sus próximos presupuestos 30.000 euros destinados a financiar cartuchos para abatir conejos y mitigar los daños en los cultivos agrícolas.

Aragón ha incluido en sus próximos presupuestos 30.000 euros destinados a financiar cartuchos para abatir conejos y mitigar los daños en los cultivos agrícolas. Censos y «ciencia ciudadana»: Se financian programas para que los propios cazadores monitoricen las especies. Aragón destinará 35.000 euros a censos de codornices y seguimiento poblacional, mientras que Andalucía cuenta ya con 3.100 censadores en su Observatorio Cinegético.

Se financian programas para que los propios cazadores monitoricen las especies. Aragón destinará 35.000 euros a censos de codornices y seguimiento poblacional, mientras que Andalucía cuenta ya con 3.100 censadores en su Observatorio Cinegético. Ayudas directas a cotos y federaciones: Extremadura ha multiplicado por 12 las partidas para la mejora de hábitats y refugios en cotos (pasando de 50.000 a 600.000 euros), además de subvencionar producciones audiovisuales sobre el sector. Andalucía, por su parte, duplicará los fondos para su federación autonómica.

Extremadura ha multiplicado por 12 las partidas para la mejora de hábitats y refugios en cotos (pasando de 50.000 a 600.000 euros), además de subvencionar producciones audiovisuales sobre el sector. Andalucía, por su parte, duplicará los fondos para su federación autonómica. Gratuidad de tasas y promoción escolar: Castilla y León y Extremadura ofrecen licencias de caza gratuitas, y Andalucía las ha rebajado un 50%. Asimismo, Extremadura y Andalucía mantienen programas en centros educativos para acercar la actividad cinegética y el manejo de escopetas a los escolares.

Hoja de ruta nacional: el plan para cazar lobos

De cara a las elecciones generales, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha presentado el decálogo La caza también vota, un documento de compromisos que el PP ya ha suscrito formalmente.

En sus programas electorales, tanto populares como Vox blindan la actividad cinegética como herramienta esencial de gestión medioambiental y económica en el mundo rural. Como medida estrella, el PP promete revertir la protección del lobo al norte del Duero vigente desde 2021 —sacándolo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE)—, lo que permitiría reactivar cupos de caza sobre la especie.

El rechazo de las organizaciones ecologistas

Este paquete de medidas ha generado una fuerte oposición entre colectivos conservacionistas como Ecologistas en Acción. Sus portavoces critican que se destine dinero público a financiar munición con plomo o a fomentar infraestructuras en cotos privados que alteran los ecosistemas.

Asimismo, cuestionan el rigor técnico de los censos elaborados por los propios cazadores frente a la metodología científica de los biólogos, y rechazan las actividades en los colegios por considerarlas un intento de «blanquear» la muerte de animales entre los menores.