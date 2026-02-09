Vecinos de la barriada de San Amaro, en Ceuta, han salido a la calle ante el temor de que la acumulación de agua en una de las balsas de la zona pueda provocar un desprendimiento que afecte a las viviendas cercanas. La inquietud se ha intensificado por la previsión de nuevas lluvias y la incertidumbre sobre posibles medidas preventivas o evacuaciones.

Según la información publicada por El Faro de Ceuta, la balsa se encuentra llena de agua tras los últimos episodios de precipitaciones, lo que ha llevado a los residentes a temer que, si continúa lloviendo, la estructura pueda ceder y desencadenar una situación de riesgo para la barriada.

La asociación de vecinos explicó que varias familias han optado por trasladarse temporalmente a casas de familiares ante el miedo a que se produzca una incidencia durante la noche. Además, algunos residentes han salido a la calle para seguir de cerca la evolución de la situación. “La incertidumbre es total”, señalaron desde la entidad vecinal, que también manifestó su indignación por la falta de actuaciones preventivas en la zona.

El presidente de la asociación, Manuel Díaz, recordó que este problema “no es nuevo” y que desde hace años se vienen reclamando intervenciones de mantenimiento y limpieza en las balsas para evitar episodios como el actual. A su juicio, la falta de actuaciones habría provocado una acumulación de agua “impresionante”, generando el temor de que la balsa pudiera romperse y provocar una “catástrofe” en la barriada.

Ante la situación, la asociación mantuvo reuniones con los vecinos para informarles de los contactos mantenidos con el Gobierno local. Según explicó Díaz, la única actuación confirmada inicialmente fue la presencia de la Policía Local en la zona para inspeccionar la estructura y elaborar informes destinados a los servicios de emergencias.

Posteriormente, el consejero Alejandro Ramírez comunicó a los representantes vecinales que se había dado orden para que bomberos y técnicos municipales se desplazaran al lugar con el objetivo de evaluar el estado de la balsa y determinar si era necesaria una intervención urgente para aliviar la acumulación de agua y reducir riesgos.

Mientras tanto, los propios vecinos han balizado de forma preventiva el área más próxima a las balsas y han retirado vehículos para evitar posibles daños en caso de incidencia. También han solicitado la presencia de Protección Civil para recibir indicaciones claras sobre la conveniencia de desalojos o realojos preventivos.

A la espera de la evolución meteorológica y de las inspecciones técnicas, los residentes confían en que se adopten medidas para evitar una situación grave y garantizar la seguridad de las familias de la barriada. Toda la información ha sido obtenida de El Faro de Ceuta.