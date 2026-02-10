La AEMET anuncia lluvias débiles durante la jornada en la ciudad autónoma, con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados

La estabilidad atmosférica da una tregua en Ceuta este martes, 10 de febrero. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad autónoma afronta una jornada caracterizada por un escenario predominantemente encapotado y la presencia de precipitaciones. La borrasca dejará cielos cubiertos y un ambiente húmedo que marcará el ritmo de la actividad urbana, especialmente durante las horas centrales del día.

Las previsiones detallan que se producirán lluvias débiles en distintos intervalos. Concretamente, se espera que en torno a las 11:00 horas se registren acumulaciones de unos 0,3 litros por metro cuadrado, mientras que a las 14:00 horas la intensidad disminuirá ligeramente hasta los 0,1 litros. No obstante, la inestabilidad será la tónica general, ya que los expertos no descartan la posibilidad de que se registren tormentas en diversos puntos de la jornada.

Termómetros sin grandes cambios y vientos del oeste

En lo que respecta a las temperaturas, los valores se mantendrán en una línea muy similar a la registrada durante el pasado lunes. Los termómetros alcanzarán una máxima de 19 grados hacia las 17:00 horas, proporcionando un ambiente suave pese a la falta de sol. Por su parte, las mínimas rondarán los 16 grados, lo que supone un ligero ascenso respecto a los 14 grados que se dieron ayer, evitando una sensación térmica de frío intenso durante la madrugada.

En cuanto al régimen de vientos, predominará la dirección oeste, soplando de forma constante sobre el Estrecho. Esta configuración meteorológica obliga a extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera ante la posible combinación de calzada mojada y rachas de viento, características propias de los episodios de inestabilidad en la zona.