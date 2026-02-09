Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, y su exesposa Mercè Gironès habrían utilizado cuentas bancarias de terceras personas desconocidas para sus transacciones económicas, según declararon varios titulares de dichas cuentas este lunes ante la Audiencia Nacional.

Los testigos, interrogados en el juicio que investiga el origen de la fortuna oculta de la familia Pujol, señalaron que entre 1991 y 1994 se realizaron transferencias desde sus cuentas en Andbank hacia otras vinculadas a Pujol Ferrusola y su exmujer, sin que existiera relación comercial o personal alguna. La Fiscalía sostiene que estas operaciones formaban parte de mecanismos internacionales para ocultar el origen y destino de los fondos, presuntamente procedentes de comisiones ilegales.

Entre los testimonios destacan los de socios de una empresa textil de Terrassa que en 1993 recibieron 30 millones de pesetas de Pujol Ferrusola y Gironès sin conocerlos, y el del empresario y abogado Carles Serradell, quien recibió en 1992 un ingreso de 90 millones de pesetas en una cuenta que compartía con socios de su consultoría, afirmando no tener ninguna relación con los acusados.

Otros testigos incluyen a José Luis Iriarte, médico de Sabadell, cuya cuenta recibió 25 millones de pesetas en 1994, y a otra mujer que recibió 7 millones en 1992, quienes negaron cualquier vínculo con la familia Pujol.

Las acusaciones señalan al gestor bancario de Andbank Josep Maria Pallerola como pieza clave en estas operaciones. Por otro lado, Núria Villena reconoció mantener una relación comercial con Pujol Ferrusola en 1991 para un proyecto educativo financiado por banqueros andorranos, que finalmente no prosperó.

En la sesión de este lunes estaba prevista la declaración de Ramon Gironès, excuñado de Pujol Ferrusola y vinculado por la Fiscalía a una empresa presuntamente utilizada para enmascarar comisiones ilegales, aunque no ha podido ser localizado hasta el momento.

El juicio continúa en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía persigue esclarecer el origen de la fortuna oculta de los Pujol, que afecta al expresidente, sus siete hijos y varios empresarios.