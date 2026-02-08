El Real Madrid recibe este domingo 8 de febrero de 2026 al Covirán Granada en un duelo de realidades opuestas. Mientras los blancos defienden su liderato con puño de hierro, el conjunto granadino llega a la capital en una situación crítica, ocupando la última posición de la tabla y necesitando un milagro para romper su racha negativa.

Datos del Partido

Competición: Liga Endesa 2025/26 – Jornada 19

Liga Endesa 2025/26 – Jornada 19 Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026

Domingo, 8 de febrero de 2026 Hora: 17:00 (Hora peninsular española)

17:00 (Hora peninsular española) Pabellón: WiZink Center (Movistar Arena), Madrid

WiZink Center (Movistar Arena), Madrid Dónde ver: DAZN

El Real Madrid: Un líder sólido

El equipo de Chus Mateo llega lanzado tras pasar por encima del Casademont Zaragoza ($99$-$78$). El joven Gabriele Procida se ha consolidado como una de las piezas clave del esquema blanco, firmando actuaciones estelares como la de la pasada jornada ($18$ puntos y $24$ de valoración). Con un balance de 16 victorias y solo 2 derrotas, los madridistas buscan una victoria cómoda antes de los próximos compromisos europeos.

El Covirán Granada: Contra las cuerdas

La situación en Granada es alarmante. El equipo nazarí llega como colista y arrastra una pesada losa de 12 derrotas consecutivas. No conocen la victoria desde principios de noviembre, cuando dieron la sorpresa ante el Valencia Basket. Tras caer duramente ante el Río Breogán ($64$-$83$), viajar a Madrid se presenta como un reto hercúleo para intentar evitar un descenso que parece cada vez más cercano.

Cómo ver el Real Madrid vs. Covirán Granada en DAZN

Para disfrutar del encuentro en directo a través de DAZN, puedes acceder mediante: