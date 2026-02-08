El Real Madrid recibe este domingo 8 de febrero de 2026 al Covirán Granada en un duelo de realidades opuestas. Mientras los blancos defienden su liderato con puño de hierro, el conjunto granadino llega a la capital en una situación crítica, ocupando la última posición de la tabla y necesitando un milagro para romper su racha negativa.
Datos del Partido
- Competición: Liga Endesa 2025/26 – Jornada 19
- Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026
- Hora: 17:00 (Hora peninsular española)
- Pabellón: WiZink Center (Movistar Arena), Madrid
- Dónde ver: DAZN
El Real Madrid: Un líder sólido
El equipo de Chus Mateo llega lanzado tras pasar por encima del Casademont Zaragoza ($99$-$78$). El joven Gabriele Procida se ha consolidado como una de las piezas clave del esquema blanco, firmando actuaciones estelares como la de la pasada jornada ($18$ puntos y $24$ de valoración). Con un balance de 16 victorias y solo 2 derrotas, los madridistas buscan una victoria cómoda antes de los próximos compromisos europeos.
El Covirán Granada: Contra las cuerdas
La situación en Granada es alarmante. El equipo nazarí llega como colista y arrastra una pesada losa de 12 derrotas consecutivas. No conocen la victoria desde principios de noviembre, cuando dieron la sorpresa ante el Valencia Basket. Tras caer duramente ante el Río Breogán ($64$-$83$), viajar a Madrid se presenta como un reto hercúleo para intentar evitar un descenso que parece cada vez más cercano.
Cómo ver el Real Madrid vs. Covirán Granada en DAZN
Para disfrutar del encuentro en directo a través de DAZN, puedes acceder mediante:
- Aplicación DAZN: Disponible en Smart TV, móviles, tablets y consolas.
- Navegador Web: Directamente en la web oficial de DAZN.
- Operadores: Si tienes DAZN contratado a través de Movistar o Vodafone, podrás sintonizar los canales correspondientes en tu decodificador.