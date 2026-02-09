La combinación ganadora del sorteo europeo ofrece un primer premio de 20.000 euros al mes durante 30 años

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 9 de febrero de 2026, una nueva edición del sorteo de Eurodreams. Esta lotería, que se desarrolla de forma conjunta en varios países del continente como España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo, ha repartido fortuna entre los participantes que han buscado alcanzar el ambicioso primer premio, diseñado para cambiar la vida de cualquier ciudadano a largo plazo.

El sorteo de Eurodreams destaca en el panorama de los juegos de azar por su estructura de premios en diferido. A diferencia de las loterías tradicionales que entregan el importe íntegro en un solo pago, este certamen apuesta por el concepto de «sueldo mensual». El máximo galardón, conocido como la «joya de la corona», otorga al ganador 20.000 euros al mes durante 30 años, lo que supone un total de 7,2 millones de euros.

Combinación ganadora del lunes 9 de febrero de 2026

Los números agraciados en el sorteo de hoy, celebrado a las 21:00 horas, han sido los siguientes:

• Combinación principal: 09, 11, 19, 22, 33 y 36

• Sueño (Dream): 3

Categorías y cuantía de los premios

Eurodreams ofrece hasta seis categorías de premios en función de los aciertos obtenidos en el boleto, cuyo coste por participación es de 2,50 euros. Además del premio mayor, existe una segunda categoría relevante que consiste en un sueldo de 2.000 euros al mes durante cinco años, sumando un total de 120.000 euros.

Para los acertantes de menor rango, las cuantías se distribuyen de la siguiente forma:

• Premios fijos de 120 euros, 40 euros y 5 euros.

• Reintegro: Devolución del importe de la apuesta (2,50 euros) para quienes acierten el número del ‘sueño’.

Para participar en este sorteo, que se celebra cada lunes y jueves, el jugador debe elegir seis números de una tabla del 1 al 40 y un número adicional (el ‘sueño’) de una tabla del 1 al 5.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la trascripción de los números. La única lista oficial con validez legal es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.