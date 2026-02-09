La combinación ganadora del sorteo diario de Loterías y Apuestas del Estado ofrece una nueva oportunidad de fortuna a los apostantes españoles

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 9 de febrero de 2026, un nuevo sorteo de la Bonoloto, uno de los juegos de azar con mayor arraigo y tradición en España. Desde su creación en febrero de 1988, este sorteo se ha consolidado como una de las opciones favoritas para los jugadores debido a su frecuencia diaria y a la accesibilidad de sus apuestas. Según los datos de la propia sociedad estatal, el certamen destina el 55% de su recaudación total al reparto de premios entre las diferentes categorías de acertantes.

El funcionamiento de la Bonoloto permite diversas modalidades de participación, adaptándose a las estrategias de cada apostante. En la apuesta simple, el jugador puede completar de 1 a 8 columnas por boleto, seleccionando 6 números en cada una. Por otro lado, la apuesta múltiple permite marcar hasta 11 números en un mismo bloque, lo que incrementa exponencialmente las probabilidades de éxito, aunque también supone un mayor coste por participación. Además, los usuarios tienen la opción de jugar para un único día o validar sus boletos para el resto de la semana, participando de lunes a sábado con la misma combinación.

Combinación ganadora del lunes 9 de febrero de 2026

Los números agraciados en el sorteo de hoy, cuya combinación ha sido publicada a partir de las 21:30 horas, son los siguientes:

• Combinación principal: 7, 26, 38, 40, 44 y 47

• Número complementario: 20

• Reintegro: 4

Un sorteo histórico en el mercado español

La Bonoloto se rige por un sistema de extracción de seis bolas de un bombo que contiene 49 números. El número complementario sirve para elevar a una categoría especial a aquellos acertantes que ya cuentan con cinco números de la combinación principal, mientras que el reintegro otorga la devolución del importe apostado a quienes coincidan con la bola extraída al final del sorteo.

Gracias a su regulación por parte de Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo mantiene una estructura de premios jerarquizada que garantiza el reparto de la recaudación entre el máximo número de participantes posible, manteniendo vivo el interés de miles de ciudadanos que cada noche siguen el dictado de la fortuna.

Nota informativa: Este diario no se hace responsable de posibles errores u omisiones que pudieran existir en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.