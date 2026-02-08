Cerramos el fin de semana con la fortuna de la Bonoloto. Este domingo, 8 de febrero, el sorteo más económico de Loterías y Apuestas del Estado ha vuelto a poner en juego miles de euros para aquellos que buscan el éxito con una apuesta mínima de apenas 50 céntimos.

Aquí tienes los números premiados de esta noche:

Combinación Ganadora Bonoloto

• Números: 7 – 15 – 19 – 20 – 23 – 43

• Complementario: 27

• Reintegro: 4

Claves del sorteo

La Bonoloto se ha consolidado como el juego favorito de los españoles por su frecuencia y sencillez. Al jugar hoy, recuerda que:

• El Reintegro: Si has acertado el número 4, recuperarás el importe invertido en tu boleto.

• El Complementario: El número 27 sirve para elevar a la segunda categoría a quienes hayan acertado 5 números de la combinación principal.

• Recaudación: El 55% de lo recaudado en este sorteo se destina íntegramente a los premios de las diferentes categorías.

Los resultados aquí mostrados son informativos. Le recomendamos contrastar siempre su boleto en un punto de venta oficial o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado.

