La combinación ganadora del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ofrece un nuevo bote para los acertantes de la categoría especial

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 9 de febrero de 2026, una nueva edición de La Primitiva, el sorteo más emblemático y tradicional de la lotería española. Miles de apostantes han participado en esta jornada con la esperanza de alcanzar el codiciado bote, un premio reservado para aquellos que logren el pleno absoluto: acertar los seis números de la combinación ganadora más el número de reintegro.

El sistema de juego de La Primitiva, basado en la popular modalidad 6/49, consiste en la selección de seis cifras entre el 1 y el 49. Durante el sorteo, además de las seis bolas principales que conforman la combinación ganadora, se extrae una bola adicional correspondiente al número complementario. Este número tiene la función de aumentar la cuantía del premio para los acertantes de segunda categoría (aquellos que han adivinado cinco números de la combinación principal).

Asimismo, se extrae una bola de un bombo independiente, con números del 0 al 9, para determinar el reintegro. El acierto de esta cifra no solo permite recuperar el importe de la apuesta realizada, sino que es indispensable para obtener el premio de la Categoría Especial.

Combinación ganadora de La Primitiva: lunes 9 de febrero de 2026

Los números agraciados en el sorteo de hoy, publicados a partir de las 21:25 horas, han sido los siguientes:

• Combinación principal: 20, 25, 27, 33, 40 y 44

• Número complementario: 7

• Reintegro: 6

• Joker: 7548169

El ‘Joker’: la oportunidad adicional

Junto al sorteo ordinario, los participantes han tenido la oportunidad de jugar al Joker, un código de siete cifras impreso de forma aleatoria en el boleto. Este juego asociado ofrece premios fijos que pueden alcanzar el millón de euros para quien posea la numeración completa, manteniendo el interés de los jugadores incluso si no se logra la combinación de la modalidad principal.

La Primitiva sigue siendo, por su estructura y cuantía de sus botes, uno de los pilares fundamentales de los juegos de azar gestionados por el Estado, celebrándose cada lunes, jueves y sábado con una alta participación en todo el territorio nacional.

Nota informativa: Este diario no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la difusión de los resultados. La única lista oficial con validez legal es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.