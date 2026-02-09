El sorteo de la organización de ciegos reparte fortuna con ‘La Paga’ de 36.000 euros al año, mientras que el Super Once completa la jornada de juegos de azar

La ONCE ha celebrado este lunes, 9 de febrero de 2026, una nueva edición de sus sorteos más emblemáticos. El Cupón diario, una institución en el panorama de las loterías en España con más de ocho décadas de historia, ha vuelto a poner en juego premios que buscan transformar la realidad de sus participantes. Junto a él, el Super Once ha ofrecido su dinámica diaria de selección múltiple, consolidando una jornada marcada por la expectación en torno a los números agraciados.

El Cupón diario es el sorteo con mayor trayectoria de la organización, cuyos orígenes se remontan a mayo de 1939 bajo la denominación de Cupón Pro-Ciegos. Desde aquellas participaciones de diez céntimos y tres cifras, el juego ha evolucionado hasta su formato actual: un número de cinco cifras y una serie de tres. Este último componente es clave para acceder a ‘La Paga’, el premio asociado que otorga a los acertantes una renta de 36.000 euros anuales durante 25 años.

Resultados del Cupón diario de la ONCE: lunes 9 de febrero

La combinación ganadora del sorteo celebrado hoy, publicada a partir de las 21:45 horas, ha sido la siguiente:

• Número principal: 52569

• Serie: 039 (Ganador de ‘La Paga’)

Con este resultado, los poseedores del cupón que coincidan en número y serie podrán disfrutar del citado sueldo mensual, mientras que el resto de categorías premiarán las coincidencias totales o parciales de las cinco cifras.

Resultado del Super Once

De forma paralela, se ha llevado a cabo el sorteo del Super Once, un juego que permite a los participantes elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80. La combinación ganadora de esta noche, compuesta por 20 números, ha sido:

09, 13, 15, 20, 22, 23, 28, 31, 33, 37, 46, 47, 49, 50, 60, 68, 69, 73, 79 y 82

En este sorteo, los premios varían en función del tipo de apuesta realizada y la cantidad de aciertos logrados sobre la matriz de 20 números extraídos. Al celebrarse de lunes a domingo, se mantiene como una de las opciones de juego más constantes para los usuarios.

La organización recuerda que estos sorteos diarios preceden a las citas especiales del fin de semana, como el Cuponazo de los viernes y el Sueldazo de los sábados y domingos, donde las cuantías de los premios principales son superiores.

Nota informativa: Este medio no se responsabiliza de posibles errores u omisiones en la difusión de estos números. La única lista oficial con validez legal es la proporcionada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).