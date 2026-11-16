Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el lunes 16 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
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La Primitiva
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08 · 09 · 17 · 34 · 43 · 48
Complementario: 29
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Reintegro: 0
Joker: 6436393
Noticia del sorteo: La Primitiva del 16 de noviembre: combinación ganadora y premios
Bonoloto
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11 · 15 · 25 · 27 · 45 · 48
Complementario: 12
Reintegro: 9
Noticia del sorteo: Bonoloto del 16 de noviembre: combinación ganadora y premios
EuroDreams
02 · 04 · 11 · 14 · 17 · 18
Número Sueño: 02
Noticia del sorteo: EuroDreams hoy, lunes 16 de noviembre: combinación ganadora
ONCE
Cupón Diario
40273. Serie 040. 500.000 €. Reintegros 4 / 3
Noticia del sorteo: Cupón Diario de la ONCE hoy, 16 de noviembre: número premiado
Mi día de la ONCE
8 de marzo de 1970 · número de la suerte 11
Super 11
05, 06, 07, 19, 21, 22, 27, 33, 35, 37, 47, 55, 56, 61, 62, 65, 70, 77, 80, 82. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
761. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.