Una trabajadora de Radio Televisión Ceuta ha presentado una denuncia formal contra su superior por un presunto caso de acoso laboral, también conocido como bossing. La comunicación se realizó a través del canal ético del propio ente público y la situación ya ha sido trasladada al presidente del Consejo de Administración, Alberto Gaitán, según fuentes consultadas.

El bossing se considera una forma de acoso que implica conductas reiteradas por parte de un superior jerárquico, caracterizadas por el abuso de poder para intimidar, aislar, humillar o ejercer una presión constante sobre un trabajador. Este tipo de comportamiento puede materializarse en gritos, amenazas, descalificaciones, sobrecarga intencionada de tareas o exclusión del entorno laboral.

La denuncia fue interpuesta mediante el Sistema Interno de Información de RTVCE, un mecanismo oficial habilitado para recibir comunicaciones relacionadas con posibles infracciones o conductas contrarias a la legalidad dentro del ámbito del ente. Este procedimiento se ajusta a lo establecido en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, destinada a proteger a las personas que informen sobre irregularidades y a reforzar la lucha contra la corrupción.

El canal ético de RTVCE permite que cualquier persona vinculada laboral o profesionalmente con la entidad comunique posibles incidencias, incluso de manera anónima. Sin embargo, en este caso, la trabajadora decidió identificarse al presentar su denuncia. La normativa vigente remarca la obligación colectiva de detectar y denunciar comportamientos que vulneren la ética en la gestión de los recursos públicos.