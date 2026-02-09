

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha pronunciado sobre la necesidad de que la izquierda busque nuevas alianzas tras los malos resultados electorales en Aragón, donde únicamente Chunta Aragonesista logró aumentar su representación de tres a seis escaños.

En un mensaje publicado en X, Rufián subrayó la urgencia de actuar frente al ascenso de la ultraderecha, que también ha duplicado sus resultados en las recientes elecciones autonómicas. “Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos”, afirmó, y añadió que los debates internos, tuits y artículos en su contra no impedirán que PP y Vox sigan sumando fuerza en el Congreso.

Rufián cuestionó además la eficacia de estrategias centradas en obtener algunos diputados más sin considerar el impacto de la ultraderecha en el gobierno: “¿De qué sirve llegar al Congreso con 2, 3 o 4 diputados más si el Ministro del Interior va a ser Abascal?”, preguntó, insistiendo en la necesidad de intentar “hacer algo diferente para frenarlo” y apelando a la acción concreta por encima de la “pureza ideológica”.

El diputado de ERC participará el próximo 18 de febrero en Madrid en un acto junto a Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea, para debatir sobre los problemas de España y los partidos políticos, en un gesto de oposición abierta a la actual dirección de sus formaciones.