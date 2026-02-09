El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá este lunes a Andalucía para visitar las zonas más afectadas por las recientes borrascas, concretamente en las provincias de Granada y Jaén.

El pasado viernes, Sánchez sobrevoló en helicóptero las áreas más dañadas de la provincia de Cádiz por la borrasca Leonardo y visitó el puesto de mando avanzado en San Roque. Tres días después, regresará a la comunidad autónoma para recorrer localidades afectadas por la borrasca Leonardo y la más reciente, Marte, incluyendo Huétor Tájar (Granada) y Villanueva de la Reina (Jaén).

En esta visita estará acompañado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, según informó el Ejecutivo.

Tras días de condiciones complicadas, Andalucía comienza a recuperar la normalidad, con clases presenciales en casi toda la región y muchos de los 11.000 evacuados regresando a sus hogares, ante la previsión de menor intensidad de lluvias en las próximas horas.