El santoral católico conmemora hoy, 9 de febrero, a Santa Apolonia, una de las mártires más invocadas por el pueblo cristiano, y a San Miguel Febres Cordero, el primer santo ecuatoriano, modelo de educadores.

Santa Apolonia de Alejandría, virgen y mártir

Apolonia vivió en el siglo III en Alejandría (Egipto). Durante una revuelta contra los cristianos, fue capturada por una turba enfurecida a pesar de ser ya una mujer de edad avanzada y gran respeto en su comunidad.

El Martirio: Sus captores la golpearon violentamente en el rostro hasta que le arrancaron todos los dientes . Amenazaron con quemarla viva si no renunciaba a su fe, pero ella, tras una breve oración, se lanzó voluntariamente a las llamas para demostrar que su entrega a Cristo era libre y total.

San Miguel Febres Cordero (1854-1910)

Francisco Febres Cordero fue un religioso de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) nacido en Cuenca, Ecuador. Superó una discapacidad física en sus pies desde niño para convertirse en uno de los intelectuales y educadores más brillantes de su país.

El «Santo Maestro»: Dedicó más de 40 años a la enseñanza. Escribió numerosos libros de texto sobre gramática, lengua y literatura que fueron utilizados en toda Hispanoamérica.

Otros santos que se celebran el 9 de febrero

Junto a ellos, la Iglesia recuerda hoy a:

San Ansberto de Rouen, obispo: Monje y más tarde obispo en el siglo VII. Fue canciller del rey Clotario III y destacó por su sabiduría política y su rigor en la vida monástica.

Monje y más tarde obispo en el siglo VII. Fue canciller del rey Clotario III y destacó por su sabiduría política y su rigor en la vida monástica. San Sabino de Canosa, obispo: Amigo cercano de San Benito. Se dice que, a pesar de estar ciego al final de su vida, poseía el don de profecía y ayudó a pacificar las iglesias del sur de Italia frente a las invasiones.

Amigo cercano de San Benito. Se dice que, a pesar de estar ciego al final de su vida, poseía el don de profecía y ayudó a pacificar las iglesias del sur de Italia frente a las invasiones. San Marón, abad: Anacoreta sirio del siglo IV que vivió a la intemperie dedicado a la oración. Es el fundador espiritual de la Iglesia Maronita (una de las ramas de la Iglesia Católica en Oriente).

Anacoreta sirio del siglo IV que vivió a la intemperie dedicado a la oración. Es el fundador espiritual de la (una de las ramas de la Iglesia Católica en Oriente). San Telmo (San Pedro González Telmo): (Aunque su fiesta suele ser en abril, en algunas regiones se le asocia a hoy). Patrón de los navegantes.

Beatos