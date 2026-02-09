La costumbre de dejar el cargador del móvil enchufado a la corriente aunque no esté conectado al dispositivo es habitual en muchos hogares. Sin embargo, surge una duda: ¿es realmente seguro o se trata solo de una práctica cómoda? Según expertos en tecnología y seguridad eléctrica, la respuesta no es absoluta y depende de varios factores relacionados con la calidad del cargador y las condiciones de uso.

En términos generales, un cargador moderno no representa un peligro inmediato si está enchufado sin un teléfono conectado. Los modelos actuales tienen sistemas de protección frente a sobrecorrientes y sobrecalentamiento diseñados para reducir riesgos durante su uso normal.

Aun así los expertos advierten de que existen matices importantes que conviene tener en cuenta antes de considerar esta práctica completamente inocua, sobre todo cuando el cargador presenta daños visibles o no cumple con estándares de calidad reconocidos.

Riesgos y factores que influyen

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el llamado consumo en modo espera o “consumo fantasma”. Este se produce incluso cuando el cargador no está conectado al móvil. Aunque el gasto energético de un solo cargador es reducido, se mantiene de forma constante y puede acumularse si hay varios dispositivos enchufados de manera permanente, generando un consumo eléctrico innecesario.

Además, cuando el cargador está desgastado, dañado o es de baja calidad, el riesgo de sobrecalentamiento y de fallo interno aumenta. Con el paso del tiempo, estas condiciones pueden provocar puntos de calor en los componentes eléctricos que, en situaciones extremas, podrían derivar en un incidente de seguridad.

Consumo energético y eficiencia

Desde el punto de vista de la eficiencia energética, dejar un cargador enchufado sin uso tiene un impacto mínimo en cada caso individual, pero el fenómeno del consumo en espera está ampliamente documentado.

Este tipo de consumo implica que el accesorio permanece bajo tensión de forma continua, lo que no solo supone un gasto constante de energía, sino también un desgaste progresivo del propio cargador.

Qué dicen los expertos sobre la seguridad

Los informes y recomendaciones en materia de seguridad eléctrica coinciden en que un cargador en buen estado y certificado no suele representar un riesgo inmediato cuando está enchufado sin uso. Aun así, los especialistas recomiendan evitar esta práctica como medida preventiva, especialmente si el cargador se calienta más de lo habitual, emite ruidos extraños o muestra signos claros de deterioro.

También subrayan que la seguridad no depende únicamente del cargador. El estado del enchufe, la correcta ventilación del entorno y la ausencia de polvo o suciedad en la toma eléctrica son factores que influyen directamente en la probabilidad de fallos.

Hábitos recomendados

Para reducir cualquier riesgo potencial y optimizar el consumo de energía en el hogar, la mayoría de expertos aconseja desenchufar el cargador cuando no se esté utilizando.

Este gesto sencillo ayuda a minimizar el consumo en modo espera y contribuye a alargar la vida útil del accesorio al evitar que permanezca sometido a tensión constante.

Asimismo, se recomienda utilizar siempre cargadores de calidad y certificados, y sustituir aquellos que presenten desgaste, funcionen de forma irregular o muestren daños visibles. Adoptar estos hábitos mejora tanto la seguridad eléctrica como la eficiencia en el uso cotidiano de la tecnología móvil.