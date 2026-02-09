Malas noticias para el bolsillo de los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) o indexada. Tras un domingo relativamente tranquilo, el coste medio de la electricidad sufre este lunes 9 de febrero de 2026 un incremento drástico del 64,44%, situándose en una media de 128,20 euros/MWh.

Esta subida, que supone pagar 50,24 euros más por megavatio hora que ayer, obliga a mirar con lupa el reloj para evitar las franjas más prohibitivas.

Las horas clave para ahorrar hoy

La diferencia entre poner la lavadora de madrugada o encender el horno por la tarde será abismal. Estas son las franjas que debes conocer:

• La hora más barata (Valle): Ya ha pasado, fue entre las 00:00 y las 01:00 horas con un precio de 66,58 €/MWh. Si buscas un tramo asequible durante el día, aprovecha entre las 14:00 y las 15:00 (90,29 €/MWh).

• La hora más cara (Punta): Mucho cuidado al final de la tarde. Entre las 19:00 y las 20:00 horas, el precio escalará hasta los 260,04 €/MWh.

Precio de la luz por horas, lunes 9 de febrero (PVPC)