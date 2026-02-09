La borrasca Marta sigue golpeando con fuerza la península este lunes 9 de febrero de 2026. Tras una semana crítica marcada por el paso previo de ‘Leonardo’, la situación en el sur de España es de máxima preocupación, especialmente en la provincia de Cádiz, donde el riesgo de inundaciones y desprendimientos mantiene a la población en vilo.

Alerta Naranja: El «muro de agua» en Grazalema

La AEMET ha activado el aviso naranja en Andalucía ante acumulaciones que podrían superar los 100-150 litros por metro cuadrado en 24 horas en zonas como Grazalema. El Estrecho y la Serranía de Ronda también están bajo vigilancia extrema.

• Comunidades en Alerta Amarilla: Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta por una combinación de lluvias, viento y deshielos.

Educación: 96 centros sin clases en Andalucía

Aunque la mayoría de la comunidad intenta recuperar la normalidad, 96 centros educativos permanecen cerrados hoy debido a daños estructurales o accesos cortados.

• Cádiz (La más afectada): Suspensión total en Benaocaz, Grazalema, Benamahoma, Torre Alháquime y Ubrique. En Jerez, se han suspendido las clases en pedanías como La Barca, El Torno y La Ina por la proximidad del río Guadalete.

• Otras provincias: Se registran cierres puntuales en centros de Sevilla (Écija, Algámitas), Málaga (Benaoján, Cartajima), Jaén (Linares) y Granada (Loja, Huétor Tájar).

Transporte: Más de 100 carreteras cortadas

El temporal mantiene bloqueadas 102 vías en toda España, siendo la red secundaria de Andalucía la principal damnificada.

• Inundaciones: 88 carreteras están totalmente intransitables (nivel negro), con especial incidencia en Cádiz (25 cortes), Córdoba (21) y Sevilla (10).

• Nieve y Hielo: 36 vías afectadas en el norte y zonas de montaña. Los puertos de Sierra Nevada y varios puntos de Asturias y Castilla y León requieren cadenas o están cerrados.

• Ferrocarril: Persisten las dificultades en varias líneas de media distancia en el sur debido a desprendimientos sobre las vías.

Visita de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno se desplaza hoy a las zonas más castigadas. Visitará Huétor Tájar (Granada) por el desbordamiento del río Genil y Villanueva de la Reina (Jaén), afectada por la crecida del Guadalquivir. Estará acompañado por la vicepresidenta María Jesús Montero para evaluar los daños y coordinar las ayudas de emergencia.