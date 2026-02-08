La noche de este domingo ha cerrado con uno de los sorteos más esperados por los buscadores de botes millonarios. El Gordo de la Primitiva, celebrado a las 21:30h en Madrid, ya tiene su combinación ganadora para este 8 de febrero de 2026.

Aquí tienes los números que pueden haberte cambiado la vida:

Combinación Ganadora El Gordo de la Primitiva

• Números: 3 – 16 – 25 – 41 – 42

• Número Clave: 9

¿Cómo funcionan los premios hoy?

Para llevarte el premio de Primera Categoría, necesitabas haber acertado los cinco números de la matriz principal junto con el número clave (9). Sin embargo, este sorteo ofrece múltiples alegrías:

• El Reintegro: Si tienes el número clave 9, recuperas el importe de tu apuesta automáticamente, sin importar cuántos números de la combinación principal hayas acertado.

• Categorías inferiores: Existen premios desde los dos números acertados.

• Apuestas Múltiples: Aquellos que marcaron de 6 a 11 casillas en sus pronósticos multiplican sus opciones de obtener varios premios en el mismo boleto.

Esta información es meramente informativa y no tiene validez legal. La única lista oficial definitiva es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

