La 1 modifica su estrategia de programación con el encuentro de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona como antesala de la segunda semifinal del certamen musical

La 1 de TVE afronta este jueves, 12 de febrero, una de las noches más complejas y estratégicas de su calendario televisivo. La Corporación pública ha decidido alterar de forma sustancial su parrilla habitual, lo que supondrá la cancelación excepcional de ‘La Revuelta’. El programa conducido por David Broncano cederá su espacio en el access prime time a la emisión del encuentro de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, un movimiento con el que la cadena busca maximizar el arrastre de audiencia hacia su gran apuesta musical de la temporada.

La decisión de dejar fuera de juego el espacio producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa responde a una planificación minuciosamente compartimentada. A diferencia de otras ocasiones, en las que el show de Broncano se emitía tras el evento deportivo para aprovechar la inercia de espectadores, esta vez TVE ha optado por un paso directo del fútbol a la segunda semifinal del Benidorm Fest, que arrancará a las 23:00 horas.

Esta jerarquía en la programación subraya la importancia que el ente público otorga al festival de Benidorm, pieza central de su identidad de marca, que este año se presenta con una identidad renovada y desligada de Eurovisión. El objetivo es claro: utilizar el «colchón» de espectadores que garantiza un duelo entre colosos como el Barça y el Atlético —cuyo último precedente ante el Albacete congregó a más de 3,1 millones de personas (22,8% de cuota)— para impulsar los datos del certamen musical.

La segunda semifinal: protagonistas y orden de actuación

El escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm acogerá a los últimos nueve aspirantes que buscan un billete para la gran final del sábado. La ausencia de ‘La Revuelta’ permitirá que el espectáculo musical se desarrolle sin interferencias en el prime time. El orden de actuaciones confirmado para esta segunda gala es el siguiente:

ASHA – Turista KU Minerva – No volveré a llorar Funambulista – SOBRAN GILIPO**AS Dani J – Bailándote The Quinquis – Tú no me quieres Atyat – Dopamina Rosalinda Galán – Mataora MAYO – Tócame Miranda! & bailamamá – Despierto amándote

Una noche de «evento total»

Desde la dirección de TVE se refuerza la idea de ofrecer una noche de «evento total», uniendo el deporte de alto voltaje con el entretenimiento musical. La ausencia puntual de David Broncano no supone una merma en la confianza hacia su formato, que se ha consolidado con éxito en su franja, sino una adaptación necesaria ante la coincidencia de dos gigantes de la audiencia.

La 1 prioriza así sus grandes apuestas estratégicas, reservando ‘La Revuelta’ para jornadas con una parrilla menos congestionada. De esta forma, el Benidorm Fest aspira a capitalizar el flujo masivo de aficionados al fútbol y consolidarse como el gran escaparate televisivo de la semana, en una noche donde la música tomará el relevo directo del balón.