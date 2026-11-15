El 15 de noviembre de 1720, las tropas enviadas para socorrer Ceuta lanzaron una ofensiva contra las posiciones de los sitiadores en el Campo Exterior.

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1720: Gran ofensiva del marqués de Lede

El marqués de Lede contaba con tropas reforzadas y un plan para desplazar a los sitiadores de las posiciones cercanas a las defensas españolas. En la operación participaron miles de hombres, que atacaron trincheras, campamentos y obras construidas por las fuerzas marroquíes durante años de cerco. La ofensiva alejó temporalmente a los sitiadores y mejoró la situación de la plaza, pero no acabó definitivamente con el sitio. Las operaciones condicionaron la fase posterior del conflicto, que concluyó en 1727.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Gran ofensiva del marqués de Lede», que toma como referencia «Patrimonio Cultural de Ceuta».

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Otras efemérides del 15 de noviembre

2020: Hamilton logra su séptimo título de Fórmula 1

En 2020, el piloto Lewis Hamilton consiguió su séptimo campeonato de la categoría superior del automovilismo.

2010: Crítica publica El gran diseño en español

En 2010, la editorial Crítica publicó en España la edición en español de El gran diseño, de Stephen Hawking y Leonard Mlodinow.

1995: El Senado elimina la pena capital durante la guerra

Por unanimidad, el Senado español eliminó en 1995 la pena capital para los periodos de guerra.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 15 de noviembre.

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