El Real Madrid visita este domingo 8 de febrero de 2026 uno de los estadios más calientes de España. En plena lucha por el liderato de LaLiga EA Sports, el equipo blanco viaja a Mestalla con la obligación de ganar para no perder la estela del FC Barcelona. Por su parte, el Valencia CF necesita los tres puntos para alejarse definitivamente de los puestos de peligro en una temporada de altibajos.

Datos del Partido

Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026

Domingo, 8 de febrero de 2026 Hora: 21:00 (Hora España/CET)

21:00 (Hora España/CET) Estadio: Mestalla (Valencia)

Mestalla (Valencia) Canal de TV: DAZN LaLiga (Dial 55 de Movistar y 113 de Orange)

(Dial 55 de Movistar y 113 de Orange) Streaming: App de DAZN, Movistar Plus+ y Orange TV

Análisis de los equipos

Real Madrid: El debut de Arbeloa en Mestalla

El conjunto madrileño llega en un momento de transición técnica. Tras la reciente salida de Xabi Alonso en enero, Álvaro Arbeloa ha tomado las riendas del primer equipo. Los blancos son segundos con 54 puntos, solo uno por detrás del Barça. Llegan con la moral alta tras vencer al Rayo, pero saben que Mestalla es un territorio donde históricamente han sufrido emboscadas.

Bajas probables: A confirmar en la última sesión, pero Arbeloa cuenta con el bloque principal disponible.

A confirmar en la última sesión, pero Arbeloa cuenta con el bloque principal disponible. A seguir: Kylian Mbappé y el joven Mastantuono, que apunta a ser una de las sorpresas en el esquema del técnico salmantino.

Valencia CF: Resistir ante el gigante

El equipo de Carlos Corberán (actual técnico che en 2026) busca venganza tras el duro 4-0 encajado en la ida en el Bernabéu. Situados en la zona media-baja con 23 puntos, los valencianistas confían en la presión de su afición y en la velocidad de Danjuma y Hugo Duro para herir la defensa blanca.

Alineaciones Probables