El fútbol no descansa este lunes. El Estadio de la Cerámica se viste de gala para albergar el último choque de la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS. Un enfrentamiento de altos vuelos entre dos equipos que están cuajando una temporada brillante y que pelean por asentarse en los puestos que dan acceso a las competiciones continentales.

Horario y dónde ver el Villarreal vs. Espanyol

Si no quieres perderte ni un minuto de este duelo crucial, aquí tienes todos los detalles para seguirlo hoy, lunes 9 de febrero de 2026:

• Hora: 21:00 horas.

• Televisión: En directo a través de DAZN.

• Online: Podrás seguir el minuto a minuto y los comentarios en vivo en MARCA.com, así como la narración en Radio MARCA.

¿Cómo llegan ambos equipos?

La lucha por Europa está más viva que nunca y este partido podría marcar un antes y un después en la clasificación:

• Villarreal CF: El conjunto «groguet» llega tras firmar tablas frente a Osasuna. Actualmente ocupa la cuarta posición con 42 puntos, defendiendo con uñas y dientes su plaza de Champions League.

• RCD Espanyol: Los «pericos» aterrizan en Castellón tras un tropiezo ante el Alavés. Pese a ello, su temporada está siendo sobresaliente, situándose en la sexta posición con 34 puntos, en plena lucha por los puestos de Europa League.

