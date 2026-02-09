VOX Ceuta ha reiterado la “urgente” necesidad de elaborar un mapa de riesgos de carácter preventivo para la ciudad, una propuesta que la formación ya llevó al pleno el pasado mes de noviembre y que fue rechazada por el resto de grupos políticos. Según el partido, los temporales registrados desde enero han vuelto a evidenciar la importancia de contar con esta herramienta para anticipar incidencias y mejorar la seguridad urbana.

Las sucesivas borrascas que han afectado a la ciudad han provocado caídas de árboles y palmeras, inundaciones, desprendimientos y numerosas incidencias en la vía pública, lo que ha obligado a una intervención constante de los servicios de emergencia y seguridad. Para VOX, estos episodios demuestran que “no basta con disponer únicamente de planes de emergencia reactivos, orientados a actuar cuando el problema ya se ha producido”.

La formación defiende que la prevención pasa por diseñar un plan previo basado en un mapa de riesgos que permita identificar con antelación los puntos más vulnerables de la ciudad. Entre ellos, menciona las zonas con mayor probabilidad de inundación, el arbolado susceptible de caída o infraestructuras y edificios que, por su estado de conservación o antigüedad, puedan suponer un peligro para los vecinos.

Según el partido, la identificación temprana de estos riesgos y la actuación preventiva permitirían “minimizar los daños materiales y personales e incluso evitar la propia emergencia”. En este sentido, sostienen que un mapa de riesgos contribuiría a reducir la presión sobre los equipos de intervención, que en las últimas semanas han tenido que multiplicar sus actuaciones por toda la ciudad, muchas de ellas “claramente evitables”.

“El objetivo no es solo estar preparados para intervenir cuando llega el temporal, sino anticiparnos, localizar el problema y atajarlo antes de que se convierta en una emergencia”, señalan desde VOX, que subraya que la planificación preventiva es una cuestión de seguridad, responsabilidad y buena gestión de los recursos públicos.

Por ello, VOX Ceuta ha vuelto a exigir la puesta en marcha de un mapa de riesgos preventivo que actúe como herramienta esencial para garantizar la seguridad de la ciudad ante episodios meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos, apostando por una política basada en la prevención, la protección de los vecinos y la planificación eficaz.