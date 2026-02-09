La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento este lunes a crear un «frente democrático» basado en un «programa de mínimos» ante el crecimiento de la extrema derecha en España.

En declaraciones desde Mataró, donde participa en el acto «Mataró, capital española de la economía social 2026», Díaz criticó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por ser, en sus palabras, «la maquinaria de engorde de Vox». La vicepresidenta subrayó que los recientes resultados electorales en Aragón, donde el PP ganó las autonómicas con 26 escaños pero sigue dependiendo de Vox, reflejan la necesidad de actuar frente a lo que calificó de «emergencia democrática sin precedentes».

Preguntada sobre la propuesta de ERC de formar un frente unitario de izquierdas, Díaz señaló que lo importante «no va de listas ni de personas, sino de tener un programa de mínimos y capacidad de generosidad». Recordó que esta fórmula ya la aplicó con Alternativa Galega d’Esquerda en 2012, calificándola como «exitosa».

La ministra insistió en que «todos los demócratas y las demócratas debemos estar ahí con un programa de mínimos» y defendió la necesidad de «movilizar a la gente demócrata con esperanza», convencida de que «la mayoría en España es progresista».

Sobre Vox y otros movimientos de extrema derecha internacionales, Díaz advirtió que «Vox es hoy un problema, al igual que Trump, Meloni y las fuerzas reaccionarias y del odio» y reiteró que la estrategia del PP «no es otra que alimentar a Vox», instando a Feijóo a «repensar su estrategia».