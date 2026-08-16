Cuando solicitas una página web, tu petición se fragmenta en paquetes que viajan por redes hasta el servidor y regresan; el navegador reensambla esos paquetes para mostrar la página.

1) De tu dispositivo a la “puerta” de tu red

Tu móvil, ordenador o tablet se conecta primero a una red local (Wi‑Fi o datos móviles). En esa red hay una puerta de enlace —el router— que encamina los paquetes desde tu dispositivo hacia el proveedor de acceso a Internet.

El router traduce direcciones internas y externas (NAT) y envía el tráfico al siguiente salto: el equipo del operador o a un punto de intercambio de tráfico.

2) Los datos viajan en paquetes

La información se divide en paquetes pequeños. Cada paquete contiene:

la dirección de destino,

de destino, información de control (por ejemplo, números de secuencia y sumas de verificación),

(por ejemplo, números de secuencia y sumas de verificación), y parte del contenido.

Los paquetes pueden tomar rutas distintas; al llegar, el receptor comprueba y reordena los fragmentos para reconstruir el mensaje original.

3) Routers: eligiendo caminos

Los routers son como cruces de carreteras que consultan tablas de enrutamiento para decidir el siguiente salto de cada paquete. A nivel entreoperadores se usan protocolos como BGP (Border Gateway Protocol) para anunciar qué redes están accesibles.

Por eso un paquete puede pasar por equipos del operador local, enlaces troncales y centros de datos antes de alcanzar la red donde está el servidor.

4) DNS: encontrar la dirección correcta

Cuando escribes un nombre de dominio, tu dispositivo pregunta a un servidor DNS para obtener la dirección IP correspondiente. Los resolvers recursivos consultan servidores autorizados y devuelven la IP que usarán los paquetes.

5) Protocolos: reglas del juego

Los protocolos definen cómo se empaquetan, envían y reciben los datos. Entre ellos:

HTTP/HTTPS : solicita y entrega páginas web (HTTPS cifra la comunicación mediante TLS).

: solicita y entrega páginas web (HTTPS cifra la comunicación mediante TLS). TCP : garantiza entrega ordenada y fiable mediante control de flujo y reenvíos.

: garantiza entrega ordenada y fiable mediante control de flujo y reenvíos. UDP : prescinde de garantías para reducir latencia en audio/video en tiempo real.

: prescinde de garantías para reducir latencia en audio/video en tiempo real. IP: direcciona paquetes entre redes.

Es habitual pensar en estos protocolos en capas: cada uno se ocupa de una función concreta y colabora con los demás.

6) El servidor responde

El servidor que aloja el sitio recibe la solicitud, prepara la respuesta (HTML, imágenes, hojas de estilo, scripts) y la envía en paquetes de vuelta al origen.

Si la conexión es HTTPS, la sesión se establece mediante TLS para cifrar los datos y protegerlos frente a interceptación o manipulación.

7) Tu navegador vuelve a “montar” la información

El navegador reconstituye los paquetes y procesa los recursos:

construye el árbol DOM (estructura de la página),

descarga recursos adicionales,

aplica estilos CSS,

y ejecuta scripts que habilitan la interacción.

El resultado para el usuario es una única experiencia visual, aunque bajo el capó haya decenas de intercambios y saltos de red.

Resumen en una frase

Tu petición se divide en paquetes que viajan por routers, el DNS traduce nombres a direcciones y los protocolos coordinan el envío hasta que el servidor responde y el navegador reconstruye la página.