AEMET registra en Ceuta para este martes, 25 de agosto de 2026 temperaturas entre 20°C y 27°C, cielo poco nuboso y sensación térmica similar.

El viento sopla del O a 20 km/h. La probabilidad de precipitación es del 5%. La humedad relativa oscila entre 55% y 90%, más alta en las horas más frescas. El índice UV máximo alcanza 8, por lo que es recomendable protección solar durante las horas centrales.

Previsión para los próximos días

Miércoles, 26 de agosto: continuará el tiempo estable y mayormente despejado, con máxima 26°C y mínima 20°C. El viento del O puede alcanzar hasta 25 km/h, generando una brisa persistente en la ciudad.

Jueves, 27 de agosto: intervalos nubosos, máxima 27°C y mínima 21°C; viento del O alrededor de 25 km/h.

Viernes, 28 de agosto: AEMET indica máxima 27°C y mínima 19°C. En la ficha oficial el campo de estado del cielo no aparece detallado y el apartado de viento figura vacío, por lo que conviene consultar actualizaciones antes de planificar actividades al aire libre.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (20 km/h)

O (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 5%

5% Humedad: 90% (máx.) y 55% (mín.)

90% (máx.) y 55% (mín.) Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Protección solar (factor alto y gafas) en las horas centrales del día por el UV 8. Lleva una prenda ligera para la tarde-noche: el viento de componente oeste puede refrescar.

Mantén una hidratación adecuada ante la humedad variable y revisa posibles actualizaciones de AEMET si vas a salir al mar o a zonas abiertas.

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