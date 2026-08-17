La Luna pide claridad: prioriza una tarea importante antes de mediodía y habla con sinceridad para resolver asuntos pendientes en salud, amor y trabajo.
Si ajustas rutinas y evitas decisiones impulsivas, el día gana estabilidad y ofrece pequeñas oportunidades prácticas. Observa señales físicas—sueño, tensión o garganta—y adapta descansos y movimientos breves para mantener el ritmo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu empuje abre puertas cuando lo canalizas en un plan concreto; mide fuerzas y delega lo que puedas.
- Color: Rojo vibrante
- Amor: Tono directo y honesto; pide lo que necesitas
- Salud: Revisa estrés y tensión; estira antes de dormir
- Dinero: Mejor con control de gastos imprevistos
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu constancia sostiene resultados; hoy favorece cerrar acuerdos y pulir detalles administrativos.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Encuentros con calma; mejora la comunicación
- Salud: Atención a la alimentación y al descanso
- Dinero: Oportunidad de ahorro si ordenas prioridades
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápida: aprovecha para trámites y para aclarar malentendidos, pero valida antes de firmar o cerrar acuerdos.
- Color: Amarillo suave
- Amor: Conversaciones que abren puertas emocionales
- Salud: Cuida la garganta y la hidratación
- Dinero: Vienen ideas, pero valida antes de invertir
- Número de la suerte: 13
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Tu sensibilidad ayuda a captar lo no dicho; gestiona emociones con orden y pausas breves.
- Color: Plata
- Amor: Un gesto tierno puede cambiar el clima
- Salud: Vigila horarios de sueño; te hará bien regularlos
- Dinero: Estabilidad con decisiones prudentes
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La creatividad te coloca en el centro: muéstrate sin miedo y avanza con propuestas concretas en el trabajo.
- Color: Dorado
- Amor: Atracción sincera; evita el orgullo
- Salud: Protege la voz y el calor; hidrátate
- Dinero: Buen momento para negociar o presentar una idea
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Mejor avanzar que esperar la perfección: tu capacidad organizativa será clave para ordenar tareas y responsabilidades.
- Color: Azul noche
- Amor: Demuestra con hechos; menos reproches, más comprensión
- Salud: Beneficia una rutina ligera y constante
- Dinero: Revisa presupuestos; encontrarás un margen
- Número de la suerte: 5
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Hoy puedes suavizar tensiones y negociar con elegancia; escucha antes de responder para sumar aliados.
- Color: Rosa empolvado
- Amor: Buena sintonía; escucha antes de responder
- Salud: Cuida el equilibrio: respiración y pausas
- Dinero: Concreta pagos o gestiones pendientes
- Número de la suerte: 11
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Canaliza tu intensidad con estrategia: protege la privacidad en lo personal y mantén enfoque profesional.
- Color: Negro azabache
- Amor: Profundiza con honestidad, sin pruebas
- Salud: Revisa digestión y hábitos; suaviza lo excesivo
- Dinero: Buen ojo para detectar oportunidades
- Número de la suerte: 18
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Acción con dirección: organiza tareas antes de lanzarte y evita promesas apresuradas.
- Color: Azul cielo
- Amor: Ganas de aventura; planea algo en común
- Salud: Aguanta el ritmo sin saltarte comidas
- Dinero: Evita promesas rápidas; lee bien condiciones
- Número de la suerte: 3
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Progreso silencioso pero firme: pide apoyo cuando lo necesites para asegurar continuidad.
- Color: Gris acero
- Amor: Conversación seria; el cariño se nota
- Salud: Revisa postura y espalda; compensa con movimiento
- Dinero: Buena gestión si priorizas pagos esenciales
- Número de la suerte: 6
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Comparte propuestas y da forma a proyectos; lo diferente funciona si hay coherencia y seguimiento.
- Color: Turquesa
- Amor: Libertad con límites claros; evita malentendidos
- Salud: Cuida el descanso visual y la hidratación
- Dinero: Puedes mejorar ingresos con una nueva vía
- Número de la suerte: 10
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición guía, pero contrasta antes de actuar; estructura y ordenarán lo emocional.
- Color: Lila
- Amor: Sensibilidad al servicio de la reconciliación
- Salud: Afloja tensiones con calma y rutinas suaves
- Dinero: Evita compras por impulso; espera 24 horas
- Número de la suerte: 16
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Consejo astral para hoy
Una tarea importante antes de mediodía y una pausa real después del almuerzo: así reduces la ansiedad mental y mejoras la eficacia. En salud, amor y trabajo, prioriza acciones pequeñas pero concretas en lugar de múltiples planes simultáneos.