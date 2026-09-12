Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado
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El sorteo de Lotería Nacional ha finalizado. Estos son los números premiados y las cuantías:
Resultado del sorteo
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1er Premio: 37872 60.012,00 € al décimo
2º Premio: 31827 12.000,00 € al décimo
Reintegros: 012
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|1er Premio
|1
|60.012,00 €
|2º Premio
|1
|12.000,00 €
|Reintegro
|1
|6,00 €
DIRECTO FINALIZADO 1 actualizaciones
Números premiados y cuantías.
1er Premio: 37872 60.012,00 € al décimo
2º Premio: 31827 12.000,00 € al décimo
Reintegros: 012
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|1er Premio
|1
|60.012,00 €
|2º Premio
|1
|12.000,00 €
|Reintegro
|1
|6,00 €