Super ONCE – Resultado de hoy

En el sorteo de Super ONCE, celebrado en varias extracciones durante el día, se publican diferentes combinaciones ganadoras.

Por ejemplo, una de las combinaciones del día ha sido:

03, 04, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 35, 37, 42, 43, 46, 48, 52, 55, 59, 77 y 81

Los premios dependen del número de aciertos obtenidos por los participantes en sus apuestas.

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los centros de la ONCE, entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el cupón fue adquirido online.

• Caducidad: Tienes un plazo de 30 días naturales para reclamar tu premio.

• Sorteo de mañana: Recuerda que mañana domingo hay una nueva oportunidad con el Sueldazo de fin de semana.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la