El 21 de septiembre de 1967 Luis Carrero Blanco fue nombrado vicepresidente del Gobierno por Francisco Franco.

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El mismo día aparecen otros hitos que conectan la política española, la carrera armamentística y episodios militares de diversos siglos. Ceuta, ciudad autónoma española en el norte de África, ofrece un marco local para entender cómo decisiones tomadas en Madrid o en campos de prueba remotos influyeron en la configuración del Estado y en la presencia institucional y militar en el Mediterráneo.

1967: Carrero Blanco, vicepresidente del Gobierno

En 1967, el almirante Luis Carrero Blanco fue designado vicepresidente del Gobierno por el general Francisco Franco. El nombramiento reforzó la estructura de mando del régimen franquista y condicionó el funcionamiento del aparato estatal en los años siguientes.

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1958: la prueba nuclear “Luna” en Nevada

El 21 de septiembre de 1958 Estados Unidos detonó en el Sitio de pruebas atómicas de Nevada la bomba “Luna”, a 150 metros bajo tierra, en el área U3m, a las 11:00 (hora local), con una potencia de 0,015 kilotones. Las fuentes registran que fue la bomba n.º 163 de las 1.132 detonadas por EE. UU. entre 1945 y 1992, frente a los 13 kilotones atribuidos a la bomba de Hiroshima.

Estos ensayos alimentaron el debate internacional sobre control armamentístico y seguridad; aunque Ceuta no fue escenario directo, la Guerra Fría condicionó durante décadas la política de seguridad global y las prioridades de defensa del Estado español.

1940: explosión de un polvorín en el sur de Valladolid

En 1940 explotó un polvorín del ejército de tierra español al sur de Valladolid, un suceso que, según las fuentes contemporáneas, provocó más de un centenar de muertos. El accidente subraya los riesgos asociados al almacenamiento y manejo de municiones en el periodo de posguerra.

Para Ceuta, donde la logística y la presencia militar han sido históricamente relevantes, este tipo de episodios recuerdan la importancia de la prevención y el control en instalaciones similares.

1863: reconocimiento de la independencia de Argentina

El 21 de septiembre de 1863 —en Madrid— el rey de España reconoció la independencia de la República Argentina, proclamada el 9 de julio de 1816. El reconocimiento llegó décadas después de la proclamación y refleja los ritmos y equilibrios de la política exterior española del siglo XIX.

1706: la victoria del Albujón aísla el núcleo austracista de Cartagena

En 1706, durante la guerra de sucesión española, la victoria borbónica en el combate del Albujón aisló al núcleo austracista de Cartagena. El episodio forma parte del conflicto que reconfiguró la monarquía y tuvo repercusiones en zonas del Mediterráneo.

Estas efemérides del 21 de septiembre ofrecen puntos de lectura distintos: administración del Estado en 1967, la dimensión militar y tecnológica de 1958, tragedias del periodo de posguerra y decisiones diplomáticas del siglo XIX. En Ceuta, ciudad autónoma con una larga vinculación a la política y la estrategia españolas, comprender esos episodios ayuda a situar su papel en la historia nacional.

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