Este viernes, 26 de junio de 2026, La Promesa afronta una recta final de semana cargada de decisiones que mueven los cimientos del palacio andaluz. La trama ha venido acelerando en los últimos episodios con romances que se consolidan, promesas que se ajustan y, sobre todo, el peso de las intenciones cuando llegan con determinación. Y es que, según el avance semanal publicado por RTVE (del 22 al 26 de junio), hay dos grandes focos: por un lado, el paso que Lope quiere dar con Vera; por otro, el futuro inmediato del enlace entre Curro y Ángela, que se tambalea por un motivo concreto.

Atención porque en esta semana el “sí” parece acercarse… pero también puede esperar. Y cuando el palacio empieza a organizarse alrededor de una fecha, cualquier cambio de rumbo se siente como un terremoto: no solo por lo que se dice, sino por lo que se da por hecho. En La Promesa, los gestos importan, y esta semana vienen acompañados de decisiones muy claras.

Qué pasará hoy en La Promesa

El avance semanal (episodios 858 a 861) sitúa el clima del palacio en torno a una doble negociación emocional y práctica. En primer lugar, el protagonista de la semana es Lope, que regresa al palacio de los Luján con las ideas “muy claras”. Lope, según el avance, no vuelve para quedarse en medias tintas: busca reconciliarse con Vera y, más que eso, dar el paso definitivo. La información del avance apunta directamente a su intención: Lope le pide matrimonio a Vera.

Ese gesto, de por sí, marca un antes y un después porque pone la relación en el centro de todas las conversaciones. Ya no se trata solo de sentimientos: se trata de planes, de expectativas y de cómo reacciona el entorno cuando una petición se convierte en un proyecto de vida. Aunque el avance no detalla aquí el desarrollo exacto de cada respuesta dentro del capítulo de hoy, sí deja claro el punto de partida del conflicto y la emoción: la propuesta ha llegado.

En paralelo, la otra gran línea de tensión afecta a otra pareja con nombre propio en la serie: Curro y Ángela. El avance señala que el enlace entre ambos parece que va a retrasarse. Y no es una decisión caprichosa: han acordado posponer la boda hasta que Curro reciba el título. Es decir, el futuro del amor también depende de lo que establece el orden del palacio y de los tiempos que marca el camino hacia una posición concreta.

Así, el capítulo de esta jornada se mueve entre la idea de boda que se acerca por un lado —la petición de Lope— y la boda que se aplaza por otro —el acuerdo de Curro y Ángela condicionando la fecha—. El palacio, que ya venía alterando su rutina por las expectativas de los próximos acontecimientos, se prepara para digerir dos noticias que, aunque parezcan “románticas”, en realidad arrastran consecuencias: para quienes sueñan con una ceremonia y para quienes deben mirar más allá de las emociones para encajar en las reglas del lugar.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 17:25

17:25 Fecha: viernes, 26 de junio de 2026

Si esta semana te has quedado con la sensación de que el palacio no da tregua, no te pierdas el capítulo de hoy. Entre una propuesta que enciende la esperanza y un enlace que espera el momento adecuado, La Promesa vuelve con el pulso de siempre: amor, honor y decisiones que no se pueden deshacer.